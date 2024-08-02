Силы ПВО сбили шесть беспилотников над двумя регионами России за ночь

Минобороны России сообщило, что в течение ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ.

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В сообщении говорится, что украинские военные предприняли очередные попытки атаковать объекты в России с применением беспилотников.

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По данным министерства, четыре дрона были перехвачены над территорией Краснодарского края, еще два — над Курской областью.

До этого в службе медицины катастроф Белгородской области заявили, что в Белгороде ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадал один человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ научились перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ.