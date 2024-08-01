Днем 31 июля в небе над Львовом на западе Украины был замечен один из переданных Киеву американских истребителей F-16, сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель». На опубликованной каналом фотографии можно видеть пролетающий над городом самолет.

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Накануне стало известно, что на Украину прибыла первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО. Известно, что от Нидерландов Киев получил шесть истребителей. В скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.

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При этом ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что процесс ввода в строй западных истребителей F-16 может растянуться на многие годы. Проблема заключена в необходимости подготовки пилотов и выстраивании логистики.

До этого кандидат в сенаторы от Крыма Герой России Юрий Нимченко предположил, что F-16 не помогут Украине кардинально изменить ситуацию на поле боя. Самолеты действительно могут доставить хлопот российским военнослужащим, но это явление будет носить временный характер. Он напомнил, что на первых этапах конфликта Киев и его партнеры пытались запугать Москву системами HIMARS, однако сегодня российские средства ПВО успешно сбивают снаряды этих комплексов.