Большинство наемников, участвующих в украинском конфликте, приехали из бывших советских республик и стран Варшавского договора. Их происхождение раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Скорее [приехали] из бывших советских республик и стран Варшавского договора. На Украину многие едут набраться опыта. Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал он.



По словам представителя подполья, информация о наемниках чаще поступает из областных центров. Он также отметил, что иностранные военные боятся появляться группами, так как понимают, что их считают захватчиками. В городах они расселяются по съемным квартирам, одеваются в гражданское и стараются не привлекать к себе лишнее внимание.

Лебедев подчеркнул, что наемники делятся на две группы: бойцы и специалисты. Представители последней группы должны обучать местных воевать с помощью технологий. «Это работа по взрывному делу: теракты, устранение отдельных людей», — объяснил координатор подполья.

Ранее стало известно, что на украинских военнослужащих напали колумбийские наемники, воевавшие в составе Вооруженных сил Украины. Как рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, иностранные военные спасали земляка от расплаты за отказ штурмовать российские позиции в Часовом Яре.