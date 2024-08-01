Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили крупный взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Между Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе был выявлен взводный опорный пункт вооруженных формирований Украины с разветвленной системой траншей и укреплений. Часть из них использовались под ложные позиции с бутафорскими макетами вооружения и военной техники, а на относительном удалении располагалось до взвода - около 30 военнослужащих, - которые создавали видимость хорошо укрепленного района", - рассказал он.



Подсчитаны потери ВСУ за июль

Российские военные нанесли удар по опорнику ВСУ из гаубичной артиллерии, в результате чего противник понес потери и покинул позиции, отметил Марочко.