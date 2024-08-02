Российский боец раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром

Полевой медик подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новое оружие на угледарском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

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Военный раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром и подчеркнул, что они начали применять новую версию «Бабы-яги». По его словам, дрон используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.

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«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы», — добавил он.



По словам Студента, на «Ягу» также вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами.

Ранее российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки. В качестве нее использовали сгоревший автомобиль.