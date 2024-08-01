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В подполье заявили об ударе в районе запорожского завода

Удар был нанесен в районе Запорожского автомобилестроительного завода. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

В подполье заявили об ударе в районе запорожского завода
© РИА Новости

«В 23:40 Запорожье. "Прилет" был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода», — сказал он.

Лебедев отметил, что «прилет» сильно ощущался в центре. По его словам, на предприятии ремонтировали технику и оснащали пикапы турелями.

17 июля российские силы нанесли удары по агрокомплексу в населенном пункте Малиновка, Запорожской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали оружие образца НАТО. Как отмечалось, бойцы ВСУ также попали под атаку при попытке покинуть укрепления.

Военные новости
Сергей Лебедев
НАТО