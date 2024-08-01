Тайвань сообщил о пересечении кораблем ВМС Канады Тайваньского пролива

Фрегат ВМС Канады пересек Тайваньский пролив. Об этом сообщили Вооруженные силы Тайваня.

"Канадский фрегат прошел вчера с севера на юг через Тайваньский пролив", - указывается в заявлении. В нем отмечается, что тайваньские военные отслеживали во время прохода канадского корабля обстановку на море и в воздухе.



Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.