Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов взяд интервью у жителя Волчанска Игоря Коновалова, который решил отказаться от Украины и перейти на сторону России, не желая остаться в «дебильной» стране. Видео вместе с подписью опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели», — написал Кадыров.



Глава Чечни добавил, что у примкнувшего к России Коновалова есть совет для своих соотечественников, в том числе военнослужащих, — «прочистить мозги» и сделать тот же выбор, так как он «единственно верный».

«Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить», — подчеркнул Игорь Коновалов в интервью. Также в беседе с Алаудиновым он рассказал, что украинским военным приходилось воровать еду, среди них были носители литовского языка.