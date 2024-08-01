У президента Украины Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет. С таким утверждением выступил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом вообще. Поэтому от него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет. Более того, именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения", - отметил он.



Медведчук подчеркнул, что в голову Зеленскому "прийти может все, что угодно", но обвинять его в сумасшествии нельзя.

"Он не безумец, он преступник, - продолжил политик. - Зеленский запустил коррупцию в управление армией, и коррупционеры смотрят на войну как на выгодный бизнес. А то, что Украина превращается в одно большое кладбище, их не интересует, они на Украине жить не собираются, все их семьи давно проживают на Западе. Только война - это нечто противоположное бизнесу, это горе и страдания для народа, и люди, которые на этом зарабатывают, аморальны и должны понести справедливое наказание".



Медведчук также отметил, что процесс мобилизации на Украине как раз и показывает истинные намерения команды Зеленского. "Он уже вляпался в историю, как политик, допустивший в ХХІ веке силовой отлов граждан в армию. Такого не было даже в нацистской Германии, подобная практика существовала в Европе еще в ХVII-XVIII веках, но она не была столь массовой и жестокой.

Последующее развитие военного искусства базировалось на том, что никого силой заставить воевать нельзя, но Зеленский, который сам избежал службы в армии, подобные доводы игнорирует, - подчеркнул политик. - Зеленский готов пожертвовать молодыми гражданами Украины, другими категориями населения, лишь бы самому не сесть на скамью подсудимых. Его преступный режим доказал, что для него нет никаких моральных и разумных ограничений".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью, либо пытаются откупиться. Хотя власти делают все, чтобы они не могли уклониться от службы. С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео насильственных действий сотрудников военкоматов, всплывают факты избиения ими военнообязанных, в том числе приводящие к гибели. На этом фоне растет число конфликтов жителей с сотрудниками военкоматов - в последнее время по регионам страны прокатилась волна поджогов принадлежащих им автомобилей.