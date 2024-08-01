В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в поселке Борисовка Белгородской области, произошло возгорание кровли дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома. Жильцы самостоятельно приступили к тушению пожара. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.



Оперативные службы работают на месте. Администрация в светлое время суток проведет осмотр поврежденного имущества.