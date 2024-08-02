Минобороны рассказало о подвиге сержанта Львова

Министерство обороны РФ рассказало о гвардии сержанте Викторе Львове, группа которого смогла выбить украинских военных с опорного пункта.

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"Гвардии сержант Виктор Львов выполнял боевую задачу по штурму укрепленных опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков. Продвигаясь в составе подразделения в глубь обороны противника, Виктор обнаружил вражеский опорный пункт. Грамотно распределив личный состав по огневым позициям, Виктор Львов одним из первых вступил в бой с противником. Группа под руководством гвардии сержанта Львова, пользуясь внезапностью, выбила украинских боевиков из опорного пункта и закрепилась в нем", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что в течение нескольких часов десантники под командованием Виктора Львова отражали нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции, до подхода основных сил. Виктор Львов в бою проявил выдержку и стойкость, профессионально руководил отражением нападения боевиков.

Также в оборонном ведомстве рассказали о старшем сержанте Александре Гоглеве, который командовал расчетом самоходной артиллерийской установки.