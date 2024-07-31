Румыния подготовила только трех пилотов F-16 для Украины

Согласно отчету Минобороны Румынии, только три пилота ВСУ, проходившие подготовку в стране, готовы к полетам на F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что всего обучение проходило 50 пилотов ВСУ. Как указано в отчете, пилоты проявили небрежное отношении к учебе, а также нежелание учить английский язык. Кроме того, румынское Минобороны сообщило о снижении спортивных показателей украинских пилотов из-за алкоголизма и набора лишнего веса. Впрочем, обучение все равно было признано успешным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла на Украину.