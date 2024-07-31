СМИ: украинские пилоты совершили первые боевые вылеты на F-16

Истребители F-16, поступившие на Украину, в первый день использовались в качестве одного из элементов противовоздушной обороны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отметили, что в среду, 31 июля, Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16. Вместе с тем, истребители использовались только в качестве «средств противовоздушной обороны».

По данным агентства, официальный представитель ВВС Украины не стал отрицать информацию об использовании самолетов, опубликованную в местной и британской прессе.

Появилось фото первого на Украине истребителя F-16

Ранее сообщалось, что первая партия истребителей F-16 производства США поступила на Украину от стран НАТО.