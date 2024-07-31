Как ВСУ распорядятся полученными F-16

На Украине из поставленных Западом самолетов F-16 могут быть созданы две авиационные группы. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил бывший летчик военно-воздушных сил Франции Ксавье Тительман.

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По его словам, нидерландские F-16 могут быть применены Киевом для ударов по территории России. В тоже время, в отношении самолетов, поставленных из Бельгии, тогда как в отношении такого разрешения нет. Поэтому украинское командование может создать две создать две авиационные группы. Одна из них будет предназначена для нанесения ударов по территориям, которые Киев считает своими, а вторая - для ударов в глубину территории Российской Федерации.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут начать использовать полученные от Североатлантического альянса истребители F-16 к концу лета.