В Белом доме рассказали, когда Киев сможет применить F-16

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить информацию о том, что Соединенные Штаты якобы отправили F-16 Украине. Об этом пишет RT.

Накануне в СМИ появились публикации о появлении на Украине первых истребителей этого типа. Журналисты отмечали, что самолеты якобы были направлены непосредственно из США.

Вместе с тем, отметил чиновник, у Вашингтона нет никаких сомнений в том, что Киев сможет начать применение полученных от Запада истребителей F-16 к концу лета.

«Процесс поставки F-16 Украине продвигается, мы говорили, что они будут задействованы к концу лета, у нас нет причин сомневаться в этом», — подчеркнул Кирби.



Появилось фото первого на Украине истребителя F-16

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды совместно с Бельгией и Норвегией обещали передать Украине более 60 истребителей летом этого года.