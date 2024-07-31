Военэксперт высказался о доставленных на Украину F-16

Поставленные на Украину истребители F-16 не имеют преимущества перед российскими самолетами, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, истребители Су-30 и Су-35 берут на борт в два, а то и в три раза больше вооружения, чем F-16, к тому же он медленнее и менее маневренный.

Очередная мишень будет для наших летчиков и все. Во-первых, не факт, что они доставлены на Украину, их еще никто там не видел, ни в воздухе, ни на земле. Во-вторых, никакого преимущества эти самолеты не дают им. Они уступают нашим истребителям Су-30, Су-35 по многим параметрам, но в первую очередь, F-16 медленнее, на борт он берет меньше вооружения и его антенна видит не так далеко, как у наших истребителей, — сообщил Литовкин.



Он также добавил, что для F-16 нужен очень хорошо оборудованный аэродром, чего на Украине просто нет, нужны специалисты, которые будут его обслуживать, со знанием английского технического языка. По словам Литовкина, украинских летчиков, которые смогут освоить данный самолет, тоже не много.

Ничего не изменится с появлением F-16 на Украине, — резюмировал он.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты совместно с союзниками прямо сейчас направляют на Украину истребители F-16 в рамках военной поддержки. Первая партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, уже прибыла на Украину.