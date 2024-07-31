Bloomberg: первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину

Первая партия истребителей F-16 производства США прибыла на Украину, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Дженнифер Джейкобс, Андра Тиму и Альберто Нарделли.

Авторы статьи отметили, что ВСУ получили небольшое количество самолетов этого типа. Вместе с тем, добавили они, отправка позволила Западу не потерять лицо и соблюсти обещанные сроки поставок.

По их данным, поставка самолетов ожидалась очень давно, но сроки постоянно переносились из-за международной повестки, языковых барьеров и других факторов.

Вместе с тем, заметили обозреватели, пока неизвестно, смогут ли украинские летчики, получившие долгожданные самолеты, немедленно поднять их в небо и использовать для защиты страны, или подготовка к вылетам займет еще некоторое время.

Аналитики напомнили, что президент США Джо Байден разрешил послать самолеты только в мае 2023 года, после многократных просьб Владимира Зеленского и на фоне активной общественной дискуссии на Западе.

Истребители F-16 помогут Киеву нарастить потенциал и, если не завоевать господство в воздухе, то хотя бы лишить противника абсолютного превосходства в небе, констатировали авторы статьи.