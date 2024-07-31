Второй российский регион поднял выплату контрактникам за поступление на службу

Ульяновская область подняла единовременную выплату контрактникам до 400 тыс. рублей. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале. Газета.Ru

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миляев заявил, что в Тульской области единовременная выплата гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции (СВО), увеличивается до 705 тыс. рублей. ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 400 тыс. рублей для заключивших контракт с армией для участия в СВО с 1 августа по 31 декабря. RT на русском