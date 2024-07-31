Китай расширил ограничения на продажу дронов после визита Кулебы

Эта мера затронула и другие номинации продуктов двойного назначения.

Среди них беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры и техника для получения инфракрасных изображений. Их нельзя использовать для «распространения оружия массового поражения, терроризма или в военных целях», сообщает китайское министерство торговли. Поправки вступят в силу 1 сентября.

«Китай всегда считал, что научно-технический прогресс должен приносить пользу народам всех стран», — говорится на сайте ведомства.



Кулеба раскрыл, на чьей стороне оказался Китай после переговоров

24 июля КНР посетил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Официальный Пекин отметил, что конфликт продолжается уже третий год и есть риски его эскалации. При этом китайская сторона отрицает поставки вооружений и России, и Украине.