Российские пограничники официально закончили службу в армянском аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

По случаю окончания службы в аэропорту была организована официальная церемония. На мероприятие прибыл начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, а также несколько армянских парламентариев, ветеранов погранслужбы и представителей российского посольства.

«Можно с уверенностью сказать, что вы достойно все эти годы представляли РФ, Пограничную службу ФСБ РФ. Я благодарю вас за безупречную работу, Россия по праву гордится вами», — объявил на церемонии советник-посланник российского посольства Максим Селезнев.



К этим словам присоединились Роман Голубицкий и Эдгар Унанян. Они выразили надежду, что дальнейшая безопасность Армении будет обеспечиваться на таком же высоком уровне, что и при сотрудниках из России. Кроме того, некоторые пограничники ФСБ РФ и сотрудники аэропорта получили ведомственные медали, подарки и почетные грамоты от Армении и России.

6 марта Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц.