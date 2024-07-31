Власти Германии не пожелали обсуждать последствия размещения американских ракет

Политики в Германии требуют от канцлера Олафа Шольца и его министров публично объясниться по поводу предстоящего размещения на территории страны американских ракет. Причем требование высказывают как противники, так и сторонники принятого правительством решения. Однако в кабинете Шольца тему обсуждать отказываются и ограничиваются формальными заявлениями, используя при этом весьма сомнительные аргументы.

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"Если о таком важном решении просто сообщать на пресс-конференции, то мы потеряем необходимую поддержку в парламенте и среди общественности", - заявил в интервью газете Rheinische Post зампред фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль, отметив, что правительство фактически держит информацию по данному вопросу в секрете.



Сам Вадефуль размещение ракет поддерживает, но считает, что для убеждения депутатов и общественности, правительству нужно вынести вопрос на публичное обсуждение. О том же говорит и лидер партии "Зеленых" Рикарда Ланг.

"Было бы хорошо, если бы Олаф Шольц, будучи канцлером, использовал возможность прозрачно донести это решение до населения и раскрыть его мотивы", - осторожно говорит она в эфире телеканала N-TV.



Граждане Германии к возможному появлению в своей стране американских ракет действительно отнеслись с беспокойством и крайне неоднозначно. Согласно проведенному социологической службой Forsa опросу, 49 процентов немцев с решением правительства не согласны, причем на востоке Германии доля таких несогласных составляет почти три четверти населения. Поддерживают размещение ракет 45 процентов граждан, и преимущественно это западные немцы, голосующие все за тех же "Зеленых" и ХДС/ХСС.

В бундестаге единства тоже нет. Причем против размещения ракет высказывается отнюдь не только крайняя оппозиция в лице Союза Сары Вагенкнехт, Альтернативы для Германии и Левой партии. Одним из первых, кто поставил под сомнение принятое канцлером Шольцем решение, стал глава его собственной социал-демократической фракции в парламенте Рольф Мютцених. Он указал на то, что развертывание американских ракет создает угрозу для безопасности Германии и при этом долгосрочные последствия принятого правительством решения практически не обсуждаются.

Мютцениха поддержала группа авторитетных политиков СДПГ, опубликовавшая на днях публичное письмо с призывом к руководству партии обсудить риски, связанные с размещением ракет.

"Речь идет о том, что наша густонаселенная страна может стать целью ядерного удара. И несмотря на это, критика - как по существу, так и в отношении принятого решения и его обоснований - либо замалчивается, либо принижается, что не соответствует стилю демократических дебатов", - отмечают авторы письма, добавляя, что позицию Мютцениха и его опасения в партии разделяют очень многие.



Под обращением стоят весьма громкие имена, в частности, бывшего лидера СДПГ Норберта Вальтера-Борьянса и бывшего статс-секретаря МИД, отвечавшего за "российскую политику" Гернота Эрлера. И хотя они сейчас не занимают высоких постов, идейное влияние в партии тем не менее сохраняют. А учитывая, что и канцлер Шольц, и министр обороны Борис Писториус - члены СДПГ, опубликованное письмо можно также считать и обращением к правительству.

Однако правительство, несмотря на все уговоры, в дискуссии вступать, похоже, на намерено. Все указания на возможные риски министр обороны Писториус называет "чистым вздором". При этом его ведомство совместно с МИД направило в профильные парламентские комитеты краткое письмо, в котором вина за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) полностью возлагалась на Россию, а также утверждалось, что размещение американских ракет необходимо и послужит безопасности Германии. После этого в правительство заявили, что консультации с парламентом завершены.

Таким образом "российская угроза" превратилась в главное обоснование принятого Берлином решения. Хотя подготовка к размещению американских ракет в Германии, как указывают сейчас немецкие эксперты, была начата не позднее 2021 года, а ДРСМД в действительности развалила не Россия, а США, вышедшие из договора в 2019 году в одностороннем порядке. Использованный при этом Вашингтоном аргумент о том, что Россия якобы разработала ракету средней дальности так и остался голословным утверждением, никаких независимых подтверждений этому предоставлено не было. И Писториус как и другие немецкие политики, обвиняющие сейчас во всем Москву, не могут этого не знать. Германия в то время была крайне обеспокоена планами американцев развалить договор и пыталась этим планам, хотя и очень нерешительно, воспрепятствовать.

"При более тщательном рассмотрении мнимая российская угроза, которую руководящие немецкие политики представляют как факт, оказывается не чем иным, как голыми предположениями и заявлениями", - отмечает в этой связи немецкое издание Nachdenkseiten.



При этом оно приводит мнение немецкого правительственного эксперта Вольфганга Рихтера, по словам которого, размещение американских ракет в Германии принципиально не изменит стратегический баланс сил в пользу НАТО, так как у альянса и без того хватает ракет морского и воздушного базирования, способных поразить российскую территорию.

Но для Германии последствия такого решения будут связаны с серьезными рисками, так как теперь именно она может стать приоритетной целью для ответного удара в случае конфликта.

В правительстве, очевидно, все это понимают - и риски, и слабость собственных аргументов. Поэтому и не хотят вступать в публичные дискуссии. К тому же для многих руководящих немецких политиков принятое решение стало еще и предательством собственных убеждений. В начале 1980-х годов многие из них, в том числе и Олаф Шольц, протестовали против размещения на территории ФРГ нацеленных на СССР американских крылатых ракет "Першинг-2". Сейчас ситуация с ракетами повторятся почти в точности, только теперь ни Шольц, ни другие уже не протестуют, и нынешнее руководство ФРГ, в отличие от своих предшественников сорокалетней давности, не требует от США, в качестве обязательного условия, начать с Москвой переговоры.