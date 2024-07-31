Литва подготовит свои мосты к подрыву

Кабинет министров Литвы одобрил разработанный Минобороны план мероприятий по "военной контрмобильности", включающий в том числе подготовку к подрыву важных мостов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщила его пресс-служба.

"До конца 2025 года, согласно установленным армией требованиям, будут подготовлены резервные препятствия на автодорогах государственного значения, у подъездов к мостам, а на самих мостах - инженерные конструкции для установки взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.



Планом также предусмотрено обновление заброшенных с советского времени мелиоративных рвов и их углубление до уровня противотанковых рвов.

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Как заявил 29 июля министр обороны Лауринас Касчюнас, 22 августа состоится открытие первого парка средств контрмобильности. Всего их будет 27. В случае необходимости хранящиеся там средства будут оперативно доставлены к месту установки. Он также сказал, что строительство первых фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью РФ и Белоруссией начнется в сентябре, но не уточнил, что конкретно планируется сделать.