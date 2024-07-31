Солдаты 53-й бригады ВСУ начали массово сдаваться в плен в районе Торецка

В ходе штурма Торецка в ДНР армией России солдаты ВСУ активно сдаются в плен, пишет Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

В публикации приводятся имена и фотографии девяти сдавшихся военных, в основном это бойцы первого батальона бригады.

Ранее в ВСУ заявляли, что российские подразделения уже зашли в Торецк и ведут бои на улицах города. Потерю города украинские военные назвали лишь вопросом времени.

Отмечалось, что ВС РФ используют на этом направлении ту же стратегию, как и при освобождении Авдеевки в феврале: они окружили ВСУ с трех сторон и истощают их, активно используя планирующие авиабомбы.

Особенно тяжелой называлась ситуация в селе Нью-Йорк вблизи города - украинцы там могут попасть в котел.