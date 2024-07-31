Губернатор Калининграда рассказал, как попал под обстрелы HIMARS

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал NEWS.ru, что попадал под обстрелы HIMARS, когда посещал Херсонскую область прошлым летом. По его словам, атаки произошли во время большого мероприятия. Политик также признался, что в первые месяцы ему было некомфортно работать в зоне СВО, однако позже он понял, что «местные жители находятся в этом режиме постоянно».

Мы проводили большое мероприятие, в Херсонской области прошлым летом. Потом отъехали километра на два. И в этот момент туда прилетело несколько HIMARS, — сказал Беспрозванных.



Врио губернатора отметил, что местные жители в зоне боевых действий живут в таких условиях постоянно. По его словам, со временем он перестал обращать внимание на атаки и посвящал все время только решению конкретных задач.

В первые пару командировок было дискомфортно. Но когда приезжаешь, то видишь, что местные там находятся в этом режиме постоянно . Поэтому уже с третьего раза не обращал на это внимания. Перед тобой стоят конкретные задачи, которые ты должен решить вместе с этими людьми. Они подсказывают, рассказывают, общаешься, как ты уже сживаешься с ними, — рассказал Беспрозванных.



Ранее украинские войска обстреляли село Малые Копани в Голопристанском округе Херсонской области. В результате атаки получил ранения ребенок, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Минобороны России не комментировало информацию об атаке на село в Херсонской области.