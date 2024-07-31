Подразделения ВСУ находятся в тяжелой ситуации под Красноармейском (Покровском) из-за нехватки людей, пишет iDNES. Газета.Ru

В статье отмечается, что в последние месяцы России удалось, благодаря удару под Харьковом, растянуть фронт, из-за чего командование ВСУ задействовало все боеспособные резервы. В результате из-за нехватки солдат на красноармейском направлении для украинских военных сложилась критическая ситуация, сообщает издание. Российская газета

29 июля в Генштабе ВСУ признали, что для украинской армии сложилась напряженная ситуация в районе Покровска в ДНР. ФедералПресс