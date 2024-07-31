На Украине заявили об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии

Российская авиабаза в Сирии подверглась удару со стороны главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах.

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По его информации, в конце июля сотрудники ГУР якобы провели спецоперацию, «в рамках которой был атакован аэродром армии России «Кувейрес», который находится к востоку от Алеппо.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля группа «Вагнер» выпустила заявление по ситуации. В этот же день стало известно, что всех бойцов ЧВК «Вагнер», которых взяли в плен туареги в ходе разгрома их колонны в Мали, выкупили.