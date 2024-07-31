Стало известно о поражении дроном ВСУ российского Ми-8

Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что Вооруженные силы Украины подбили вертолет Ми-8 Федеральной служба войск национальной гваардии России. По данным канала, противник атаковал воздушное судно дроном во время взлета. Как отмечает автор, это произошло на существенном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Вчера написали о попытках противника работать дронами по нашей армейской авиации. К сожалению, предварительно, сегодня у них это получилось. Подловили росгвардейскую восьмерку (вертолет Ми-8. — NEWS.ru). Подловили в момент взлета. Причем дальность от ЛБС ну очень существенная, — говорится в сообщении.



25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вертолет Ми-28 разбился на территории региона. В Минобороны информировали, что причиной стала техническая неисправность вертолета. Авиакатастрофа произошла во время планового полета.

До этого в Следственном комитете рассказали, что вертолет Robinson R44II, пропавший в Якутии 19 июля, мог рухнуть из-за ошибки пилота. Среди других возможных причин также указываются плохие погодные условия и техническая неисправность. В СК отметили, что следователи осмотрели место происшествия, изъяв образцы топлива, масла, хвостовую балку и приборную панель вертолета, а также аварийный радиомаяк и личные вещи погибших.