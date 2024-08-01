Польша приступила к усилению ПВО на восточной границе

Власти Польши с 1 августа приступили к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе. Она получила кодовое название «Воздушная заря».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Войско польское, новая операция «является продолжением действий по укреплению систем ПВО». Её ключевой целью значится защита воздушного пространства республики от объектов, незаконно нарушающих её границы.

Белоруссия заявила, что Польша ультиматумами в адрес Минска подставляет весь ЕС

Ранее сообщалось, что Польша разместит механизированную бригаду с танками и другой бронетехникой в районе Белостока, недалеко от границы с Белоруссией.