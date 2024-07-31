Польша стягивает танки к границе с Белоруссией

Польша начала формировать новую дивизию на границе с Белоруссией, которая будет состоять из американских и корейских танков. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, сообщает TVP Info.

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«В процессе создания находится 1-я пехотная дивизия Легионов. Одна из бригад дивизии будет размещена в Белостоке, на границе с Белоруссией», — отметил глава оборонного ведомства.



Он добавил, что размещение дивизии является «хорошей новостью» для восточного фланга Североатлантического альянса. В состав подразделения входят южнокорейские К2 Black Panther, К9 Thunder и гаубицы Krab, а также американские Abrams.

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Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша начнет операцию по защите границы с Белоруссией под кодовым названием «Безопасное Подлясье», участниками которой станут 17 тысяч военных. В частности, из 17 тысяч военных восемь тысяч будут развернуты на самой границе, а девять тысяч будут находится в резерве.