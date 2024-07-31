Продолжающееся наступление российской армии в Донбассе привело к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелейшей ситуации. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил журналист Кристоф Ваннер, пишет РИА Новости.

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По его словам, российские военнослужащие оказывают «колоссальное давление» на ВСУ, освобождая все новые и новые населенные пункты.

«В настоящее время крайне трудная ситуация для украинской армии сложилась в Донбассе», - заметил он.



Сегодня Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Запад» «продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции», также улучшили тактическое положение подразделения «Южной» группировки войск. Продолжает продвигаться вперед группировка войск «Центр», а военнослужащие группировки «Восток» «улучшили положение по переднему краю».

При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил, что получены данные о планах украинских войск использовать химические вещества в боевых условиях при отступлении. У подполья, по его словам, также есть информация, что украинские военные в частных разговорах хвастаются об оружии, которое сможет им дать преимущество над Россией. И даже если им придется отступать, то «русские не смогут жить в тех городах».