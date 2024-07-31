В МИД оценили перспективы мирных переговоров с Украиной

Украина и Запад продолжают мыслить «категориями войны» и не стремятся к миру, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, страны Запада боятся поражения Украины, поскольку это приведет к падению их «миропорядка».

Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, — подчеркнул дипломат.



Советник офиса президента УкраиныМихаил Подоляк ранее заявлял, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. При этом он сказал, что Запад должен поставлять украинским вооруженным силам больше оружия.

Эксперт назвал поверхностным заявление Подоляка о переговорах с Россией

До этого Подоляк говорил, что для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно «заключению сделки с дьяволом». По его словам, это может привести к заморозке конфликта на какое-то время, в которое Москва, по его мнению, «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также заметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.