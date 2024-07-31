ВС РФ определили новую цель в зоне спецоперации

Российские вооруженные силы определили новую важную цель в районе специальной военной операции на территории Украины. Военный эксперт, подполковник в отставке народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщил, что под прицел попали поставляемые Западом высококачественные системы видеонаблюдения, которые обеспечивают контроль над участком в радиусе 1,5 километра.

«Украинские бойцы регулярно размещают на линии фронта камеры, отправленные с Запада. Эти устройства дают возможность наблюдать за значительными территориями, что делает их и посты наблюдения приоритетными мишенями для российских войск», – пояснил Марочко в телеграм-канале.



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По словам эксперта, наиболее эффективным способом уничтожения этих камер стали ударные беспилотники. Они гораздо дешевле и имеют высокую вероятность поражения целей. Он также добавил, что одна из таких камер была уничтожена к западу от Лисичанска, лишив украинские силы возможности контролировать территорию на расстоянии более 1,5 километра.

Напомним, портал 360.ru сообщал, что США испытывали в зоне СВО винтовки с разрывными пулями.