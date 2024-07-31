Названа главная причина разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

Бойцы ЧВК «Вагнер» считаются опытными профессионалами в своем деле, однако то, что они попали в засаду в Мали, было закономерно из-за недооценки возможностей противника. Такое мнение на страницах «Царьграда» высказал военный эксперт Влад Шлепченко.

28 июля стало известно гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Также СМИ сообщили, что выживших бойцов взяли в плен. При этом потери, по разным данным, составляют от 20 до 50 человек.

В ЧВК «Вагнер» рассказали, что 13-й штурмовой отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным «Пруд» с 22 по 27 июля вел бои с боевиками-туарегами в окрестностях Тин-Заутин. В первый день им удалось уничтожить большую часть радикалов, однако благодаря песчаной буре те перегруппировались и атаковали большими силами. В свою очередь представитель Главного управления разведки Украины заявил, что туарегам была направлена информация, которая помогла им нанести поражение правительственным войскам Мали и воевавшим на их стороне бойцам ЧВК «Вагнер».

Одна из причин того, что «вагнеровцы» попали в засаду - это недооценка сил противника, и этот момент стал переломным для российских бойцов, считает Влад Шлепченко.

«Когда мы туда приезжаем, там лучшая связь, лучшая техника, лучшая медицина, чем у местных. Лучшие возможности по переброске личного состава и так далее. В результате все операции, к которым подходят серьезно, выигрываются. По мере того как накапливается положительный опыт, происходит постепенное расслабление. И у контингентов, которые воюют против этих повстанцев, складывается впечатление, что противник ничего не умеет, ничего не знает», - пояснил он.



Однако, по словам эксперта, военные действия на Мали продолжаются более 40 лет и за это время туареги накопили значительный опыт, так как «выросли на войне и на этой же войне и умрут». Ключевую роль в этом сыграли французы, которые передали им «Тойоты», оснащенные пулеметами и ПТРК, с тем, чтобы они воевали с ливийской армией Муаммара Каддафи, добавил Шлепченко.

Военный эксперт обратил внимание, что недооценка противника приводит к тому, что даже самые опытные военные могут оказаться в опасной ситуации, заложив недостаточное количество войск на выполнение операции или столкнувшись с такими погодными условиями, когда невозможно использовать вертолеты. В качестве примера он привел уничтожение в Нигерии в 2017 году джихадистами подразделения нигерийской армии, усиленного американскими спецназовцами.

«Противник оказался больше, он лучше сориентировался на местности. И здесь одно цепляется за другое», - резюмировал Влад Шлепченко.



При этом, по данным издания, появилась информация, что боевиков-туарегов уже «настигло возмездие» за нападение на бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Мали.

«По занятому террористами городу Тинхаватин был нанесен ракетный удар. В результате база боевиков была полностью уничтожена. Помимо этого, было ликвидировано около 40 террористов, которые пытались уехать оттуда на грузовике», - отмечается в статье.



29 июля Telegram-канал Shot сообщил, что плененных «вагнеровцев» освободили. Однако Telegram-канал Mash 30 июля утверждал, что появившаяся информация об их выкупе некорректная и в плену до сих пор находятся два человека — штурмовик и боевой медик.