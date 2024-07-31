Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине

Новейший российский беспилотник "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине, пролетать сотни километров и передавать видео оператору. Об этих особенностях дрона рассказало издание TWZ со ссылкой на анализ беспилотника украинскими экспертами.

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Российские военные начали применять "Герберы" на минувшей неделе. Это разработка ОКБ им. Н. Ф. Гастелло. Дроны могут работать как в ударном, так и в разведывательном режимах. БПЛА этого типа способны формировать целые рои дронов, один из которых попал недавно на видео.

Экземпляр "Гербера", упавший в Киевской области неделей ранее, был оснащен парой антенн 3G/4G, а также модемом с SIM-картой, которые подключаются к украинской мобильной сети, пишет TWZ. Это позволяет дрону обеспечивать видеосвязь с оператором на некоторых участках полета.

Также предполагается, что, помимо использования камеры для наведения, "Гербера" может быть запрограммирована на полет по заранее определенному маршруту без необходимости вмешательства оператора и без ретранслятора. В то же время камера в носовой части может использоваться для визуальной разведки.

"Принимая во внимание тот факт, что первый образец был обнаружен в Киевской области, он, безусловно, может преодолевать как минимум сотни километров", - говорится в материале.



Само появление нового российского дрона в небе над Украиной, "несомненно, вызовет беспокойство" у украинских операторов ПВО, которые и так испытывают трудности с защитой объектов ВСУ от "Гераней", крылатых и баллистических ракет, а также авиабомб, констатирует TWZ.