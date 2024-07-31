TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
Новейший российский беспилотник "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине, пролетать сотни километров и передавать видео оператору. Об этих особенностях дрона рассказало издание TWZ со ссылкой на анализ беспилотника украинскими экспертами.
Российские военные начали применять "Герберы" на минувшей неделе. Это разработка ОКБ им. Н. Ф. Гастелло. Дроны могут работать как в ударном, так и в разведывательном режимах. БПЛА этого типа способны формировать целые рои дронов, один из которых попал недавно на видео.
Экземпляр "Гербера", упавший в Киевской области неделей ранее, был оснащен парой антенн 3G/4G, а также модемом с SIM-картой, которые подключаются к украинской мобильной сети, пишет TWZ. Это позволяет дрону обеспечивать видеосвязь с оператором на некоторых участках полета.
Также предполагается, что, помимо использования камеры для наведения, "Гербера" может быть запрограммирована на полет по заранее определенному маршруту без необходимости вмешательства оператора и без ретранслятора. В то же время камера в носовой части может использоваться для визуальной разведки.
"Принимая во внимание тот факт, что первый образец был обнаружен в Киевской области, он, безусловно, может преодолевать как минимум сотни километров", - говорится в материале.
Само появление нового российского дрона в небе над Украиной, "несомненно, вызовет беспокойство" у украинских операторов ПВО, которые и так испытывают трудности с защитой объектов ВСУ от "Гераней", крылатых и баллистических ракет, а также авиабомб, констатирует TWZ.