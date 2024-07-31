Деревянный F-16 Fighting Falcon в натуральную величину показали на Украине

Полномасштабный макет американского истребителя F-16 Fighting Falcon показали на Украине. Его фотография появилась в социальных сетях.

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Ложная цель, по всей видимости, была изготовлена из фанеры. Правда, на настоящий самолет она похожа мало. Например, отсутствует фонарь кабины пилота, вместо шасси - пеноблоки, есть масса других существенных огрехов.

Возможно, весь расчет на то, что эту приманку разместят на одном из аэродромов и накроют маскировочными сетями, и в таком виде ее примут за настоящий самолет. Однако наши операторы разведывательных беспилотников - люди опытные, они быстро поймут с чем имеют дело.

Ранее ВСУ жертвовали настоящими самолетами, которые по каким-то причинам не могли подняться в небо. Но одно дело - списанные Су-24 или Су-25, другое - малочисленные дефицитные F-16, которые будут максимально оберегать. Поэтому таких макетов будет много, и надо ожидать появления изделий гораздо лучшего качества.