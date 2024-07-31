Украинская 72-ая отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев испытывает серьезный недокомплект личного состава. Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", информацию подтверждают радиоперехваты, осуществляемые российскими подразделениями.

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Самолеты Воздушно-комических сил России ежедневно наносят удары по соединению ВСУ в районе населенного пункта Угледар, применяя авиабомбы различных типов.

Так, недавно позиции боевиков, окопавшихся на территории шахты "Южнодонбасская", поразил ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Мощный боеприпас точно попал в цель, и противник понес новые потери в живой силе.

"Черные запорожцы" были сформированы в городе Белая Церковь, находились под Киевом, а сейчас их пригнали погибать на временно оккупированную территорию Донецкой Народной Республики.