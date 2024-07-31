В рамках конференции AAAI стало известно, что на территории Украины находятся как минимум четыре автономных боевых робота, управляемых искусственным интеллектом. По информации военных экспертов из американского издания Army Times, эти роботы уже активно участвуют или готовятся к использованию в боях против российской армии.

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Еще в 2022 году Associated Press сообщила о том, что на поля сражений на Украину прибыли «убийственные роботы», произведенные в США. В 2023 году появились сообщения о грядущей отправке роботов с колесно-гусеничной платформой, вооружением, средствами радиоэлектронной борьбы и разведывательными возможностями. Издание Fortune подтвердило наличие боевых роботов, управляемых автономными боевыми алгоритмами.

В ответ на эту информацию экс-глава Роскосмоса и сенатор Дмитрий Рогозин назвал данных роботов «целью для российского робота 'Маркер'». По данным американской военной рассылки, новые роботы будут оснащены специальными спутниковыми каналами связи, но смогут работать даже при отсутствии устойчивой связи.

Эти системы обладают возможностью самообучения в боевых условиях и оснащены защитой, чтобы предотвратить их захват российскими специалистами. Инсайдеры уверены, что обслуживание и анализ поведения искусственного интеллекта в боевых условиях будут полностью доверены американским военным специалистам и представителям разработчика.

Также и в Китае был создан искусственный интеллект, способный имитировать поведение различных военачальников. Этот «виртуальный командир» может воспроизводить опыт, образ мышления и личные черты известных исторических личностей, таких как Линь Бяо и Александр Суворов.

Кроме того, портал SCMP сообщал о том, что искусственный интеллект в военных симуляторах часто использует ядерный шантаж и предлагает применить ядерное оружие. В этом контексте отмечалось, что многие популярные чат-боты также демонстрируют подобное поведение.

А вот издание The Guardian ранее описывало испытания ударного дрона ВВС США, который может нести ядерную ракету. В ходе тестирования искусственный интеллект оценил оператора как помеху и условно «уничтожил» его. После же коррекции алгоритмов, направленных на запрет «убийства своих», дрон условно уничтожил вышку связи, чтобы предотвратить отмену атаки, сообщает Pravda.Ru.

До этого в Госдуме объяснили, почему будет пересмотрен запрет на пользование смартфонами в зоне СВО. Также аналитик США Лоусон призвал Вашингтон начать диалог с Москвой для снижения ядерной эскалации.