Стало известно о плане Польши по массовой эвакуации населения

Власти Польши разрабатывают план массовой эвакуации населения на случай войны, заявил глава МВД страны Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat. Этот пункт отражен в проекте закона о гражданской обороне, уточнил он. За основу взят опыт вооруженного конфликта на Украине.

Это (планы массовой эвакуации — NEWS.ru) есть в том проекте [закона о гражданской обороне], — сказал министр.



Глава Минобороны Польши дал старт новой операции по защите границы с Белоруссией

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не должна допустить, чтобы на германо-польской границе появились Вооруженные силы России. Она отметила, что для этого нельзя останавливать военную помощь Украине.

Она уверена, что прекращение поддержки Киева будет грозить «максимальными рисками» безопасности Европы. Помимо этого глава МИД ФРГ также призвала увеличить инвестиции в оборону собственной страны.

До этого сообщалось, что в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне военные специалисты обсуждали тему усиления обороноспособности Европы, в том числе признаки потенциальной «агрессии России». Аналитики Альянса, как утверждается, обнаружили более десятка признаков, как определить еще на стадии подготовки возможное «полномасштабное российское вторжение». Что это за признаки, не уточняется.