ВС назвал причины прекращения соцвыплат отцу военного, который погиб на СВО

Мать погибшего солдата Максима Мельника Наталья Цитлионок жаловалась, что отец не участвовал в воспитании сына, однако получил деньги после его гибели на СВО. Верховный суд допустил, что родитель погибшего может быть лишен социальных выплат.

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Бывший муж не воспитывал детей, не выплачивал алименты и не знал, что сын отправился в зону военной операции. Однако при этом он оформил на себя все выплаты после его смерти.

— Гражданка считает, что Мельник В.В. должен быть лишен права на получение выплат, поскольку не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии как в период брака супругов, так и после его расторжения и выезда в другой город, — говорится в опубликованном документе.



При этом суды низшей инстанции отклонили ее требования, указав на то, что мужчина не был лишен родительских прав и имел законное право на получение выплат как отец погибшего.

В среду, 31 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне спецоперации. Контракт должен быть подписан в период с 1 августа до 31 декабря.

Государственная дума отклонила законопроект об отсрочке мобилизации для отцов троих детей. В качестве обоснования отклонения был использован довод, что такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва».