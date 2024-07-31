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ВС назвал причины прекращения соцвыплат отцу военного, который погиб на СВО

Мать погибшего солдата Максима Мельника Наталья Цитлионок жаловалась, что отец не участвовал в воспитании сына, однако получил деньги после его гибели на СВО. Верховный суд допустил, что родитель погибшего может быть лишен социальных выплат.

ВС назвал причины прекращения соцвыплат отцу военного, который погиб на СВО
© Вечерняя Москва

Бывший муж не воспитывал детей, не выплачивал алименты и не знал, что сын отправился в зону военной операции. Однако при этом он оформил на себя все выплаты после его смерти.

— Гражданка считает, что Мельник В.В. должен быть лишен права на получение выплат, поскольку не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии как в период брака супругов, так и после его расторжения и выезда в другой город, — говорится в опубликованном документе.

При этом суды низшей инстанции отклонили ее требования, указав на то, что мужчина не был лишен родительских прав и имел законное право на получение выплат как отец погибшего.

В среду, 31 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне спецоперации. Контракт должен быть подписан в период с 1 августа до 31 декабря.

Государственная дума отклонила законопроект об отсрочке мобилизации для отцов троих детей. В качестве обоснования отклонения был использован довод, что такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва».