Российские военнослужащие обнаружили уязвимое место в украинской обороне в районе покровска, заявил военный егерской бригады ВСУ с позывным «Рено» в беседе с «Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Украинские силы на этом участке, по его словам, «постепенно отступают» из-за «напряженной» обстановки.

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Здесь им удалось найти слабое место, и они им пользуются, — указал «Рено».



Военнослужащий объяснил, что российские бойцы наступают вдоль железнодорожных путей на покровском направлении. В сотне метров от них по обе стороны расположены широкие посадки с проходами и укрытиями, где ВС РФ накапливают силы для массированных штурмов.

Киев, по словам «Рено» все еще не нашел эффективного способа остановить продвижение российских войск под Покровском. Украинская армия при этом отступает после разрушения своих укреплений «до основания», резюмировал боец. В Минобороны РФ это пока никак не комментировали.

Ранее военкоры сообщили, что российская армия смогла продвинуться на Покровском направлении в ДНР. ВС РФ держат под контролем южную окраину населенного пункта. Сейчас идут активные бои за южные дома. Кроме того, высокая интенсивность боевых действий сохраняется в Веселом.