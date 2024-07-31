СМИ: НАТО боится Россию, которая еще не задействовала современную авиацию

НАТО выражает опасения по поводу потенциальной угрозы со стороны России, несмотря на то, что российская авиация пока не использует свои современные самолеты в боевых действиях на Украине. Советник по национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк рассказал изданию Business Insider, что ВС РФ могли бы задействовать в бою более современные самолеты, но они просто пока этого не сделали.

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«Если бы русские бросили все, что есть, против Украины, вероятно, были бы в более сильной, лучшей позиции, чем сейчас», — уточнил Кларк интервью Business Insider.



Тем не менее члены НАТО обеспокоены будущей угрозой со стороны России, и многие считают, что Москва может напасть на другого члена альянса в Европе, добавил эксперт.

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По словам специалиста, по мере того, как этот кризис продолжается, перспектива всеобщей войны против Североатлантического альянса становится все более реальной, — пояснил Кларк. Он также добавил, что НАТО должно быть готово, несмотря на превосходство своей воздушной мощи.

Ранее в военном блоке заявляли о разработке новой стратегии в отношении России, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в Сенате США. Он отметил, что члены альянса согласны с тем, что Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине, и подчеркнул, что Вашингтон не сможет в одиночку обеспечить успех Украины в противостоянии с РФ.