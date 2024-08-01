В Минобороны назвали число уничтоженных БПЛА Украины за сутки

Системы ПВО за прошедшие сутки сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также ликвидировали 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат, — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что всего с начала СВО ликвидировали 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотных летательных аппаратов противника. Также за все время ВСУ лишились 16734 танка.

Тем временем экипаж российского вертолета Ка-52М «Аллигатор» успешно поразил подразделения Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Ведомство опубликовало видео с работой боевых летчиков.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко передавал, что бойцы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующее видео. Судя по кадрам, технику пытались спрятать в лесополосе, но российская армия быстро нашла ее и атаковала. Минобороны России эту информацию не комментировало.