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В России оценили влияние поставок Киеву F-16 на ход СВО

Поставки Киеву американских истребителей F-16 не изменят ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

В России оценили влияние поставок Киеву F-16 на ход СВО
© Lenta.ru

«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году (…) Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — сказал он.

По словам Алаутдинова, этим вооружением невозможно победить Россию, так как ее вооруженные силы обладают большими силами, средствами и ресурсами.

Ранее Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко также заявил, что поставки американских истребителей Киеву не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя. При этом он подчеркнул, что они могут «доставить хлопоты» на какое-то время.

Военные новости
Апти Алаудинов
Минобороны России