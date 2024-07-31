В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

Россия характеризует прошедшие вблизи своей границы военные учения Финляндии как провокацию НАТО. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин. Газета.Ru

«Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1,7 тысячи человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России», — сказал дипломат. Lenta.ru

Дипломат указал, что подобные действия Хельсинки совершаются в рамках продолжающейся ускоренной интеграции Финляндии в Североатлантический альянс. ТАСС