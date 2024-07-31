Глава российского региона отреагировал на указ Путина о повышении выплат новобранцам СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался об исполнении указа президента России Владимира Путина о выплатах новобранцам специальной военной операции (СВО). На публикацию подписанного главой государства документа он отреагировал в Telegram.

31 июля Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей тем, кто заключит контракт с Минобороны для службы в зоне СВО в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года.

Голубев подчеркнул, что документ также содержит рекомендацию главам субъектов выплачивать добровольцам не менее 400 тысяч рублей. В этой связи губернатор напомнил о недавнем повышении в Ростовской области размера выплат при заключении контракта с Минобороны. Сейчас эта цифра составляет 1,2 миллиона рублей.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей. С учетом указа Путина эта цифра превысит указанную сумму.