МИД РФ: США и Япония осуществляют подготовку к вооруженному конфликту в АТР

США и Япония, прикрываясь риторикой о якобы угрозах от России, Китая и КНДР, активно готовятся к полноценному вооруженному конфликту в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Такое заявление на брифинге сделал замглавы департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

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"Безусловно, мы внимательно следим за предпринимаемыми в последнее время шагами Вашингтона и Токио по форсированному укреплению своего военно-политического альянса, включая, разумеется, и опубликованное 28 июля совместное заявление о модернизации управления американским контингентом в Японии. Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами, якобы исходящими от Корейской Народно-Демократической Республики, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил дипломат.



Ранее Настасьин заявил, что у Запада и киевского режима отсутствует политическая воля к мирному урегулированию конфликта на Украине.