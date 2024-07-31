В Кремле объяснили, как увеличение выплат бойцам отразится на задачах СВО

Увеличение выплат за заключение контракта с ВС РФ не говорит об изменении задач СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Это не связно с изменением задач в зоне СВО. Это связано с непрекращающимися мерами поддержки участников спецоперации и членов их семей», — отметил Песков. News.ru

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о выплате 400 тысяч рублей всем, кто заключит в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. Не менее такой же суммы рекомендовано выплачивать контрактникам и региональным властям. Ura.Ru