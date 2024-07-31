Песков: увеличение выплат для контрактников не говорит об перемене задач СВО

Увеличение выплат за заключение контракта с Вооруженными силами России (ВС РФ) для участия в специальной военной операции (СВО) не свидетельствует об изменении задач СВО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это решение относится к числу мер, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей, пояснил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракт для службы в зоне СВО.

Документ подразумевает, что эта выплата станет заменой аналогичной. Она была установлена в ноябре 2022 года и представляла собой единовременную доплату в виде 195 тысяч рублей.