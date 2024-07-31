Как Пентагон спасает Boeing: американцам выгодна горячая фаза СВО

В последнее время корпорацию Boeing преследуют скандалы, иски и судебные разбирательства с властями США. Все это привело к гигантским убыткам, удару по репутации. Для любой другой компании все это могло закончиться очень плохо. Но не надо забывать, что Boeing имеет давние связи с Пентагоном, а это означает что эта компания «непотопляемая». И ей продолжение СВО нужно как никакой другой.

Репутация ниже плинтуса

Проблемы Boeing начались после того, как несколько лет назад разбились новейшие лайнеры Boeing 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. Выяснилось, что новый лайнер имел конструктивные недостатки и «сырое» программное обеспечение, призванное эти недостатки исправить.

Расследование авиационных властей США выявило ряд других серьезных нарушений, после чего эксплуатация Boeing 737 MAX была остановлена во всем мире. Вскоре произошли другие инциденты с лайнерами Boeing, к счастью, не приведшие к человеческим жертвам. Впрочем, это не совсем верное утверждение, так как два бывших сотрудника компании, согласившиеся дать против нее показания, очень «вовремя» умерли при странных обстоятельствах.

Разумеется, все это крайне негативно сказалось на репутации старейшего американского аэрокосмического концерна. И случись такое с другой компанией, не исключено, что она вскоре обанкротилась бы. В США имеется несколько крупных аэрокосмических и оборонных концернов, кто с удовольствием прибрал бы наследство Boeing. Кстати, и сам Boeing в прошлом любил поглощать компании, у которых возникали проблемы, достаточно вспомнить McDonell Douglas или Vertol.

Оборонка спасет

Однако Boeing никакие поглощения не грозят, как и банкротство. Концерн является одним из тех «оборонных» китов, на котором базируется американский ВПК. Поэтому как только у Boeing возникают проблемы, ему на помощь приходят старые друзья из Пентагона и нередко из NASA. Вот и сейчас Пентагон протянул Boeing руку помощи и решил купить для американских ВВС 26 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-7 Wedgetail, хотя последние 20 лет — с тех пор как этот самолет был разработан — американские ВВС к нему интереса не проявляли. Но теперь выяснилось, что он очень нужен как замена устаревшим самолетам ДРЛО Boeing E-3 Sentry.

Последние действительно давно пора поменять на что-то новое, потому что построены они на базе лайнера Boeing 707, производство которого завершилось в 1978 году. А Boeing E-3 Sentry был принят на вооружение годом ранее. Однако в США не спешили покупать новые самолеты, предпочитая использовать проверенные временем машины, которые последние два года работают в интересах ВСУ ведя наблюдение за российским воздушным пространством.

Но пожилые E-3 Sentry не могут летать бесконечно, вот почему их решено поменять на Е-7 Wedgetail. Тем более эти самолеты хорошо зарекомендовали себя в ВВС Австралии, Южной Кореи и Турции — всего для этих стран Boeing построил 14 самолетов.

Шок-цена

Несколько лет назад два опытных самолета создали и для ВВС США. Причем если стоимость первых 14 самолетов составила $400 млн за единицу, то Пентагону два опытных самолета обошлись в $1,2 млрд! Что привело в изумление даже видавших виды чиновников. Даже они поняли, что Boeing «потерял берега».

Однако шок от такой цены быстро прошел. И Пентагон решил не отказываться от покупки 26 самолетов E-7 Wedgetail. Видимо топ-менеджеров Boeing удалось привести в чувство и они пересчитали цену, к тому же эксплуатация двухдвигательного Е-7, построенного на базе Boeing 737 NG, обойдется дешевле, чем старых четырехдвигательных Е-3.

Новый самолет оснащается неподвижной, а не вращающейся, радиолокационной станцией кругового обзора MESA производства фирмы Northrop Grumman. Она способна обнаруживать воздушные цели на дальности до 850 километров при патрулировании на высоте 9 км. E-7 имеет два члена экипажа и шесть операторов, крейсерская скорость составляет 850 км/ч, дальность полета достигает 4500 километров. Первые Е-7 должны заступить на дежурство в 2027 году, а Е-3 будут выводиться из состава американских ВВС по мере поступления новых самолетов.

Зачем Boeing нужны горячие конфликты

Можно не сомневаться, что поставками Е-7 только в американские ВВС дело не ограничится. Как основным самолетом ДРЛО НАТО был Е-3, так таким же основным самолетом, по идее, должен стать и Е-7. И не случайно, что интерес к нему проявляют ВВС Великобритании и другие страны. Это означает, что Boeing может получить заказ еще как минимум на 25 самолетов. Так что дела в секторе гражданского авиастроения у Boeing могут идти неважно, зато благодаря старым друзьям из Пентагона военными заказами концерн будет обеспечен на годы вперед.

Яркий пример этого — недавний заказ Пентагона на закупку модулей планирования и коррекции с лазерным наведением JDAM для оснащения авиабомб, используемых в том числе и на Украине. На закупку этих модулей Пентагон решил потратить $7,4 млрд, что говорит о полнейшем взаимопонимании между американским оборонным ведомством и топ-менеджерами Boeing.

Так что Boeing нужно, чтобы СВО или другие военные конфликты в мире продолжались бы еще долго. Ведь только так американский концерн сможет выжить.