На Торецком направлении 9-я бригада ВС РФ за месяц отодвинула оборону ВСУ на 8 километров. Учитывая то, что противник сидит в рассчитанных на мощные штурмы укрепрайонах, отчаянно отбивается артиллерией и дронами - результат выдающийся, пишет WarGonzo.

Продвижение бригады в Нью-Йорке вбило клин в оборону ВСУ у Торецка. Теперь российские штурмовики, как дровосеки, разрывают и расшатывают этим клином оборонительные порядки на соседних участках. 30 июля стало известно об освобождении города Железный - он оказался зажат между двумя ветвями наступления и городской гарнизон разумно предпочел отступление "котлу".

"Работа идет каждый день и каждую ночь. Успеху способствовал элемент неожиданности. Были приняты некоторые меры и произведены необходимые действия для того, чтобы противник нас тут не ждал", - рассказал заместитель командира бригады с позывным "Зять".



За годы позиционной войны (обстановка здесь по сути не менялась с 2014 года) противник привык к расслабленной жизни. Максимум, прятался от минометных обстрелов в добротных блиндажах. И тут в одно прекрасное утро на него навалилась всей свой мощью 9-я бригада ВС РФ.

"Бы шквал огня, движение пехоты. Противник оказался ошеломлен и за первые сутки мы продвинулись где-то на полтора километра. Сначала, конечно, узким фронтом зашли", - продолжил офицер.



По его словам, окончательное освобождение Нью-Йорка - вопрос ближайшего времени.